Алана Мамаева показала, как врачи избавили «синтолового фрика» Кирилла Терешина от его «рук-базук»

Обычный парень Кирилл Терешин стал вмиг популярным на всю Россию из-за опасных манипуляций со своим телом. Незадачливый «качок» вкалывал себе в руки вазелин до тех пор, пока они не раздулись до невероятных размеров. Свои руки он окрестил «базуками» и в ноябре 2017 года показал их в эфире одного из федеральных каналов.

Позже инородное вещество спровоцировало воспалительный процесс. На помощь «синтоловому фрику» пришла жена футболиста Алана Мамаева. Она нашла специалистов, которые взялись за удаление лишнего вещества из бицепсов Кирилла. Видео процесса благотворительница залила в свой Instagram.

«Руки-базуки. Уже не Базуки», — написала она.