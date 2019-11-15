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Алана Мамаева показала, как врачи избавили «синтолового фрика» Кирилла Терешина от его «рук-базук»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алана Мамаева — человек с большим опытом пластических операций

Фото: Instagram Аланы Мамаевой

Врачи провели операцию по удалению вазелина из бицепсов незадачливого «качка».

Обычный парень Кирилл Терешин стал вмиг популярным на всю Россию из-за опасных манипуляций со своим телом. Незадачливый «качок» вкалывал себе в руки вазелин до тех пор, пока они не раздулись до невероятных размеров. Свои руки он окрестил «базуками» и в ноябре 2017 года показал их в эфире одного из федеральных каналов.

Позже инородное вещество спровоцировало воспалительный процесс. На помощь «синтоловому фрику» пришла жена футболиста Алана Мамаева. Она нашла специалистов, которые взялись за удаление лишнего вещества из бицепсов Кирилла. Видео процесса благотворительница залила в свой Instagram.

«Руки-базуки. Уже не Базуки», — написала она.

Терешину предстоит долгая реабилитация. Только после нее можно будет заявить, что он полностью здоров.

Большинство подписчиков не оценили этого шага модели. Они считают, что свои проблемы парень должен был решать сам, а средства и усилия, которые были направлены на помощь ему, стоило передать действительно нуждающимся — пострадавшим в аварии, например — людям.

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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