68-летний Ричард Гир женился на 35-летней испанской журналистке

Если верить источникам, Гир и Силва узаконили свои отношения еще в начале месяца, но не позвали на это мероприятие ни одного человека. А свадебная церемония, на которую новоиспеченные супруги наконец пригласят гостей, состоится 6 мая в доме актера в Нью-Йорке.

Для 35-летней Алехандры Силвы этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за сыном горнодобывающего магната Робертом Фридландом. В 2012 году Алехандра родила от него сына Альберта.