68-летний Ричард Гир женился на 35-летней испанской журналистке

Если верить источникам, Гир и Силва узаконили свои отношения еще в начале месяца, но не позвали на это мероприятие ни одного человека. А свадебная церемония, на которую новоиспеченные супруги наконец пригласят гостей, состоится 6 мая в доме актера в Нью-Йорке.
Для 35-летней Алехандры Силвы этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за сыном горнодобывающего магната Робертом Фридландом. В 2012 году Алехандра родила от него сына Альберта.
Гир же был женат дважды: в 1991-м актер связал себя узами брака с супермоделью Синди Кроуфорд (этот брак продлился 4 года), а в 2002 году женился на актрисе Кэри Лоуэлл, которая еще до свадьбы успела родить ему сына Гомера. Гир развелся с Лоуэлл лишь в 2016 году, когда уже состоял в отношениях с Алехандрой.
Фото: Gabriel Maseda, Oscar Gonzalez, Insidefoto, Hubert Boesl, Jack Abuin, Dave Bedrosian, Frederic Kern/Geisler-Fotopress / Global Look Press