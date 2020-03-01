55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет отцом в шестой раз
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Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Globallookpress
Британские СМИ сообщили, что 55-летний Борис Джонсон и его 31-летняя возлюбленная Кэрри Саймондс обручились и ждут ребенка. Об «интересном положении» избранница британского премьер-министра сообщила в своем Instagram, сообщают The Independent и The Telegraph: «Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но захотела, чтобы мои друзья узнали о моей беременности от меня». Кроме того, Кэрри отметила, что помолвка состоялась в прошлом году.
СМИ отмечают, что Джонсон и Саймондс — первая в истории королевства неженатая пара, которая проживает в резиденции премьеров на Даунинг-стрит. Также Борис Джонсон станет первым за 250 лет британским премьер-министром, который вступит в брак, находясь в этой должности.
Борис Джонсон был женат дважды. Первой супругой политика была Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся в 1993 году спустя шесть лет брака. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей. В 2018 году пара инициировала бракоразводный процесс. По слухам, у Бориса есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. При этом политик отказывается называть точное количество своих детей.
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Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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