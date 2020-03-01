55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет отцом в шестой раз

СМИ отмечают, что Джонсон и Саймондс — первая в истории королевства неженатая пара, которая проживает в резиденции премьеров на Даунинг-стрит. Также Борис Джонсон станет первым за 250 лет британским премьер-министром, который вступит в брак, находясь в этой должности.

Борис Джонсон был женат дважды. Первой супругой политика была Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся в 1993 году спустя шесть лет брака. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей. В 2018 году пара инициировала бракоразводный процесс. По слухам, у Бориса есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. При этом политик отказывается называть точное количество своих детей.