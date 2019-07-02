54-летняя Моника Беллуччи рассказала о расставании с 36-летним Николасом Лефевром: «Он многому меня научил»

Эту яркую пару мировые СМИ обсуждали с конца прошлого года. Роскошная Моника Беллуччи и молодой художник Николас Лефевр выходили в свет и выглядели очень счастливыми на совместных фотографиях. Однако менее чем через год актриса призналась: их пути разошлись.

«Наши пути разошлись, но мы останемся друзьями на всю жизнь. Мы с Николасом с любовью относимся друг к другу, он многому меня научил», — цитируют ее слова иностранные СМИ со ссылкой на интервью французскому журналу F.

Подробности Моника решила оставить при себе.

«У моего мужчины совсем не такая работа, как у меня, но она тоже обязывает его много ездить по миру. Его образ жизни схож с моим и он отлично меня понимает. Я с ним очень счастлива», — рассказывала Моника Беллуччи ранее в интервью журналу Paris Match. Возможно, именно постоянные разъезды не позволили этим отношениям продлиться долго.