Кроп-топ, ботфорты и голый беременный живот: видео с женой Венсана Касселя вызвало бурю негодования в Сети

Видео в поддержку музыкального проекта Pink Noise, которое опубликовал в своем блоге 52-летний Венсан Кассель, вызвало бурную реакцию в Сети. 22-летняя Тина Кунаки снялась в нем во время беременности, и результат получился далеко не нежным и воздушным, к каким привыкла общественность.
Беременная модель появилась в кадре в мини-шортах, черном укороченном топе, синем кожаном плаще и ботфортах. Ее напарница, плюс-сайз модель Молли Констебл, предстала в розовом комплекте белья и шубке.
Многие зрители отреагировали на видео негативно, сочтя беременность в таком контексте неприемлемой.
Кассель не стал удалять ролик, более того — опубликовал ссылку на его полную версию, в которой модели превращаются в жаб и других земноводных.
А как считаете вы, корректны ли подобные аллюзии? Или все же беременность должна оставаться состоянием, с которым ассоциируется лишь самое доброе и светлое?
Напомним, что Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями в апреле. «Амазони родилась», — объявили они в своих Instagram.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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