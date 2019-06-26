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Кроп-топ, ботфорты и голый беременный живот: видео с женой Венсана Касселя вызвало бурю негодования в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: Instagram Венсана Касселя
Беременная модель Тина Кунаки продемонстрировала, что женщина «в положении» тоже может быть агрессивно-сексуальной.

Видео в поддержку музыкального проекта Pink Noise, которое опубликовал в своем блоге 52-летний Венсан Кассель, вызвало бурную реакцию в Сети. 22-летняя Тина Кунаки снялась в нем во время беременности, и результат получился далеко не нежным и воздушным, к каким привыкла общественность.

Беременная модель появилась в кадре в мини-шортах, черном укороченном топе, синем кожаном плаще и ботфортах. Ее напарница, плюс-сайз модель Молли Констебл, предстала в розовом комплекте белья и шубке.

Многие зрители отреагировали на видео негативно, сочтя беременность в таком контексте неприемлемой.

Кассель не стал удалять ролик, более того — опубликовал ссылку на его полную версию, в которой модели превращаются в жаб и других земноводных.

А как считаете вы, корректны ли подобные аллюзии? Или все же беременность должна оставаться состоянием, с которым ассоциируется лишь самое доброе и светлое?

Напомним, что Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями в апреле. «Амазони родилась», — объявили они в своих Instagram.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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