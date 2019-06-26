Кроп-топ, ботфорты и голый беременный живот: видео с женой Венсана Касселя вызвало бурю негодования в Сети

Видео в поддержку музыкального проекта Pink Noise, которое опубликовал в своем блоге 52-летний Венсан Кассель, вызвало бурную реакцию в Сети. 22-летняя Тина Кунаки снялась в нем во время беременности, и результат получился далеко не нежным и воздушным, к каким привыкла общественность.

Беременная модель появилась в кадре в мини-шортах, черном укороченном топе, синем кожаном плаще и ботфортах. Ее напарница, плюс-сайз модель Молли Констебл, предстала в розовом комплекте белья и шубке.

Многие зрители отреагировали на видео негативно, сочтя беременность в таком контексте неприемлемой.