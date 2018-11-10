«Я с ним очень счастлива»: Моника Беллуччи рассказала о новом возлюбленном

Пока экс-супруг итальянской красавицы Моники Беллуччи Венсан Кассель наслаждается времяпрепровождением с новоиспеченной 21-летней супругой Тиной Кунаки, сама актриса куда более сдержанно рассказывает о личной жизни. Но на днях Моника наконец призналась, что не одинока.
«Мое сердце занято. У моего мужчины совсем не такая работа, как у меня, но она тоже обязывает его много ездить по миру. Его образ жизни схож с моим и он отлично меня понимает. Я с ним очень счастлива», — рассказала Беллуччи в интервью журналу Paris Match.
Разумеется, собеседника звезды тут же заинтересовала личность загадочного возлюбленного Моники. Однако дива не хочет афишировать свой новый роман. Она лишь отметила, что смогла вновь поверить в любовь и довериться мужчине. Напомним, у Беллуччи есть две дочери — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони от брака с Венсаном Касселем.
Фото: Nicolas Liponne, Igor Vidyashev, Daziram, Daziram/Geisler-Fotopress, Stefan Batmitsch/colourpress.com, Guillaume Gaffiot, MaxSorge©kikapress.com / Global Look Press