Жена Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него к баскетболисту?

Андрей и Маша Григорьевы-Апполоновы больше не вместе, более того, красавицу блондинку видели с 27-летним игроком клуба «Химки» Андреем Зубковым, — сообщает издание Super.

«Маша забрала детей, и теперь они все вместе переехали к Зубкову. Дом находится неподалеку от бывшего семейного гнезда Григорьевых-Апполоновых, поэтому 11-летнему Артемию и 15-летнему Ване даже не пришлось менять школу. Мальчики учатся в Cambridge International School в Москве», — сообщают инсайдеры.

Ни сама супруга 48-летнего «Иванушки», ни он никак не комментируют эту информацию.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram