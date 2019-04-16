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Жена Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него к баскетболисту?

СМИ обсуждают новый роман жены «рыженького Иванушки».

Андрей и Маша Григорьевы-Апполоновы больше не вместе, более того, красавицу блондинку видели с 27-летним игроком клуба «Химки» Андреем Зубковым, — сообщает издание Super.

«Маша забрала детей, и теперь они все вместе переехали к Зубкову. Дом находится неподалеку от бывшего семейного гнезда Григорьевых-Апполоновых, поэтому 11-летнему Артемию и 15-летнему Ване даже не пришлось менять школу. Мальчики учатся в Cambridge International School в Москве», — сообщают инсайдеры.

Ни сама супруга 48-летнего «Иванушки», ни он никак не комментируют эту информацию.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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