«Могла что-то ляпнуть, за это и получала»: Ирина Лобачева разводится с молодым супругом-абьюзером

В свою очередь, Иван, появившийся в эфире программы, опроверг слова благоверной. По его словам, Ирина злоупотребляет алкогольными напитками: «Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь, оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу – она два шага куда-нибудь и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину». Лобачева парировала, что, несмотря на периодически возникающее желание «напиться», она старается себя держать в руках.

Напомним, Ирина Лобачева была замужем за Ильей Авербухом, от которого в 2004 году родила сына Мартина. После развода спортсменка закрутила роман с коллегой по шоу «Ледниковый период» Дмитрием Марьяновым. Пара мечтала завести ребенка, однако наступившая беременность прервалась через две недели. Ирина Лобачева мечтала родить дочь от молодого супруга, год назад ей удалось забеременеть, однако вновь случился выкидыш. «Я очень хочу второго ребенка. Хотелось бы родить от любимого человека, но времени выбирать уже нет. Сейчас я коплю на суррогатную мать. Это приблизительно стоит два миллиона рублей», — откровенно призналась фигуристка Лере Кудрявцевой.