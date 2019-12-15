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«Могла что-то ляпнуть, за это и получала»: Ирина Лобачева разводится с молодым супругом-абьюзером

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Ирина Лобачева

Фото: Alexander Keltik/Russian Look

46-летняя серебряный призёр Олимпийских игр замужем за тренером по фигурному катанию, который моложе ее на 16 лет.

В новом выпуске шоу «Секрета на миллион» откровениями о личной жизни поделилась скандально известная фигуристка Ирина Лобачева. Несколько лет назад обладательница серебра Зимней Олимпиады-2002 вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе ее на 16 лет. Однако их брак был не так идеален, как казалось со стороны. По словам Ирины, она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия – Иван поднимал на нее руку, закрывал дома и отбирал телефон. «Я некоторые скандалы вообще не помню, но я могла что-то ему ляпнуть, за это и получала. Обращалась в полицию, писала заявление, потом забирала. Он всегда просил прощения», — призналась Лобачева.

По словам спортсменки, два месяца назад она подала на развод, однако Иван всеми силами пытается сохранить брак. «Главная причина — он проживает на мои деньги. У него нет серьезной работы. Я считаю, что все-таки мужчина должен возить женщину в отпуск. Я, когда выходила замуж, все это понимала. Я тогда была тренером — получала 25 тысяч рублей, а он был методистом и получал пять тысяч. Говорил, что через месяц будет шикарная работа и все наладится», — рассказала Ирина, отметив, что до сих пор проживает с Третьяковым в одной квартире.

В свою очередь, Иван, появившийся в эфире программы, опроверг слова благоверной. По его словам, Ирина злоупотребляет алкогольными напитками: «Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь, оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу – она два шага куда-нибудь и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину». Лобачева парировала, что, несмотря на периодически возникающее желание «напиться», она старается себя держать в руках.

Напомним, Ирина Лобачева была замужем за Ильей Авербухом, от которого в 2004 году родила сына Мартина. После развода спортсменка закрутила роман с коллегой по шоу «Ледниковый период» Дмитрием Марьяновым. Пара мечтала завести ребенка, однако наступившая беременность прервалась через две недели. Ирина Лобачева мечтала родить дочь от молодого супруга, год назад ей удалось забеременеть, однако вновь случился выкидыш. «Я очень хочу второго ребенка. Хотелось бы родить от любимого человека, но времени выбирать уже нет. Сейчас я коплю на суррогатную мать. Это приблизительно стоит два миллиона рублей», — откровенно призналась фигуристка Лере Кудрявцевой.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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