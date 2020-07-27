40-летний Михаил Галустян из-за банкротства потерял вторую компанию

Михаил Галустян потерял еще одну компанию — она обанкротилась. Фирму «Вайзерлайф» экс-КВНщик зарегистрировал в 2019 году, она должна была создавать приложения для мобильных телефонов, но, по сообщениям телеграм-канала Mash, ни одной программы так и не выпустила. В прошлом году Михаил Галустян представил приложение с дополненной реальностью, но создала его другая компания.

В конце июня стало известно, что комик-предприниматель из-за банкротства потерял кинокомпанию «Топ Фильм Комедия». В 2015-м Галустян закрыл продюсерскую компанию «Топ Фильм Дистрибьюшен», которая выпустила провалившийся в прокате «Тот еще Карлсон» с Михаилом в главной роли.

Ранее сообщалось о том, что налоговая закрыла компанию Гарика Харламова.