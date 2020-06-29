Кинокомпания шоумена Михаила Галустяна обанкротилась

Кинокомпания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась, сообщает Telegram-канал Mash. Сам он пока эту новость не прокомментировал. Также комику принадлежала продюсерская компания «Топ Фильм Дистрибьюшен», которая выпускала не самый успешный фильм «Тот еще Карлсон» и в 2015-м также объявила о банкротстве. Кроме того, у шоумена есть собственный продюсерский центр «Галустян», который он создал с Алексеем Новацким, кинокомпания Fresh Films и центр NG Productions, открытый вместе с Арменом Ананикяном.

Напомним, что Михаил Галустян — известный российский шоумен, юморист, комедийный актер театра, кино, телевидения и дубляжа, певец, сценарист и продюсер. Широкую известность он получил благодаря участию в популярном юмористическом скетчкоме «Наша Russia».