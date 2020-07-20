Гарик Харламов лишился бизнеса: налоговая закрыла его компанию «Бульдог»

39-летний шоумен Гарик Харламов лишился своей рекламной компании «Бульдог». Бизнес резидента Comedy Club, который он вел в партнерстве с коллегами прикрыли из-за неуплаты налогов, сообщает Mash.

Креативным агентством владел сам Харламов, а также основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор шоу Илья Романко. Налоговая не досчиталась поступлений в казну, и представители инспекции отправились по адресу, указанному в учредительных документах компании. На месте выяснилось, что «Бульдог» уже сменил прописку — по адресу офис компании не нашли. После полномочные органы приняли решение компанию Харламова ликвидировать.

Напомним, закрытие компании стало одной из неприятностей, которые происходят в жизни комика. Сейчас Харламов разводится с Кристиной Асмус после 8 лет брака. О своем решении расторгнуть брать актеры сообщили в июне.