Путин обсудил возможность смягчения связанных с коронавирусом мер и разрешения прогулок с членами семьи

В эту среду, 6 мая, Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с коллегами на тему ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Темпы заражения коронавирусом в стране, увы, не идут на спад: согласно данным статистики, за последние сутки в России выявлено 10 559 заболевших. Однако ситуация по регионам неравномерна.

«Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», — считает Владимир Путин.

По всей видимости, свободно гулять с членами семьи россиянам позволят не слишком скоро — это не первостепенный шаг в плане, который предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первый этап послаблений, согласно этому плану, содержит занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. «На втором этапе — прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций», — цитирует РИА «Новости». На третьем этапе откроются парки и скверы, гостиницы и предприятия общественного питания. Данная стратегия предусматривает, что главы регионов смогут сами принимать решения, исходя из темпов прироста заболеваний, свободных мест в больницах и количества проведенных тестов на коронавирус.

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — предупредил президент.

Решения о действиях президент поручил принимать, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, главам регионов. Так, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что «ситуация пока не дает возможности раскрыть сферу услуг быта и так далее». Однако для промышленных, в том числе строительных, предприятий он считает возможным возобновить работу с 12 мая. Путин поддержал предложение Собянина и сказал, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, «абсолютно обоснованы».