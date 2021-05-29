39-летняя Кейт Миддлтон сделала прививку от коронавируса в Лондоне
Список привитых от коронавируса знаменитостей пополнился еще одним членом королевской семьи. Свою первую дозу вакцины получила супруга принца Уильяма - Кейт Миддлтон. Об том она сообщила в соцсетях.
«Вчера я получила первую дозу вакцины от коронавируса в Музее Науки в Лондоне. Я очень благодарна всем, кто причастен к процессу внедрения прививок - спасибо вам за то, что вы делаете», - написала она.
Незадолго до этого привился ее супруг:
Статистика заражений коронавирусом в Великобритании и России вновь не радует. На родине Кейт Миддлтон в день случается более 4 тысяч заражений. В нашей стране ежедневно диагностируется более 9 тысяч случаев. Болезнь не жалеет ни старых, ни молодых. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких!
Фото: Instagram, Globellookpress
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