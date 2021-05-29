39-летняя Кейт Миддлтон сделала прививку от коронавируса в Лондоне

«Вчера я получила первую дозу вакцины от коронавируса в Музее Науки в Лондоне. Я очень благодарна всем, кто причастен к процессу внедрения прививок - спасибо вам за то, что вы делаете», - написала она.

Незадолго до этого привился ее супруг: