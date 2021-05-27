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Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась от коронавируса в возрасте 30 лет

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лорина Камбурова с цветами

Фото: Instagram/@lorina_kamburova

Знаменитая болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет, об этом сообщил ее близкий друг Геннадий Авраменко. По словам фотографа, в последнее время девушка лежала в больнице с двусторонним воспалением легких. Никаких подробностей о ее болезни и смерти нет.

«Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», - подчеркнул молодой человек в социальной сети Facebook. Он пояснил, что познакомился с актрисой в Выборге. Лорина приехала в составе группы фильма «Любовь и монстры», где сыграла главную роль.

Там фотограф узнал, что девушка - голливудская звезда, снимавшаяся в фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Doom». «Так что в сочетании с бодрым характером, чувством юмора и красотой Лорина мгновенно стала главной звездой «Окна в Европу»,- отметил он. Кроме игры в фильмах, Камбурова также была вокалисткой группы Ross'N Lorina.

Ранее госпитализированный с коронавирусом актер Дмитрий Черных умер в реанимации. К сожалению, ослабленный борьбой с онкологическим заболеванием организм артиста не справился с вирусом. Источником грустной новости стала страница его коллеги, Виталия Скородумова, в Facebook. Дмитрий Черных работал в Саратовском театре «Академия театральных художеств».

Фото и видео: Instagram/@lorina_kamburova

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