Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась от коронавируса в возрасте 30 лет

Знаменитая болгарская актриса и певица Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет, об этом сообщил ее близкий друг Геннадий Авраменко. По словам фотографа, в последнее время девушка лежала в больнице с двусторонним воспалением легких. Никаких подробностей о ее болезни и смерти нет.