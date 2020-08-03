«Проживу без детей»: 37-летняя Наталья Рудова с юмором ответила на вопросы о материнстве

«Мой ответ на вопрос — "А где дети". А если серьезно, то у меня крутой актерский TiKTok, заходите поржать! P.S.: Яжматери с комментами типа "Как ты могла сказать такое... и т.д., умоляю, покиньте чат. Это для тех, у кого есть чувство юмора», — написала актриса под забавным видео.

«Ааааа», «С кулерами, кстати, тема», «Ахха, хороший ответ, буду знать что ответить», «Хоть я и мать, но согласна», «Медленно ломают бедра — это еще легко сказано», «У меня два сына и знаете роды — это хуже, чем медленно ломают бедра, особенно в первый раз», «Ooo даааааа!!!! Мне три раза ломали бедра. И ничего. Не сломали. Зато результаааатттт», «Натали все впереди. Ты будешь и мама и жена, а как девушка сейчас просто огонь», — поддержали Наталью подписчики.

Слова, на которые наложено видео, принадлежат не самой актрисе. Звуковая дорожка — из выступления комика Виктории Складчиковой для шоу StandUp на ТНТ.