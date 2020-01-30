34-летняя певица Сиара станет многодетной мамой
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Face to face/globallookpress
Сиара беременна третьим ребенком.
Сиара станет мамой в третий раз. Об этом она объявила в блоге.
«Номер 3», — написала она под фотографией, на которой запечатлена с заметно округлившимся животом.
У Сиары и ее мужа, 31-летнего футболиста Рассела Уилсона, подрастает 2-летняя дочь Сиенна и 5-летний сын Фьючер. Мальчика певица родила от рэпера Нейведиуса Демана Уилберна.
Фото и видео: instagram, globallookpress
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