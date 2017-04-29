Певица Сиара сегодня поделилась радостной новостью. В своем Instagram она сообщила, что стала мамой девочки и назвала ее имя.

«Дорогая Сиенна Принцесс Уилсон, не так важно, насколько большими будут волны, мы всегда будем оберегать твое спокойствие во время шторма. Мы любим тебя. С любовью, мама и папа. 19:03. 3 кг и 400 гр, 4.28.2017», — написала она под своей фотографией на берегу моря. Поклонники кинулись поздравлять маму.

Публикация от Ciara (@ciara)Апр 28 2017 в 9:10 PDT

Напомним, что Сиара вышла замуж за игрока в американский футбол Рассела Уилсона в июле прошлого года. Спустя три месяца после свадьбы стало известно, что певица и спортсмен ждут рождения первого общего ребенка. Ранее они рассказывали, что решили отказаться от интимных отношений до официального вступления в брак. У Сиары есть сын Фьючер от бывшего бойфренда рэпера Фьючера. Мальчику скоро исполнится 3 года.

Фото: instagram.com