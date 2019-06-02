32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж

32-летняя Шарлотта Казираги — мама двоих детей. От отца своего 5-летнего сына Рафаэля, франко-марокканского актера-комика Гада Эльмалеха, она сбежала, свадьбу с отцом 7-месячного Бальтазара, 36-летним Димитрием Рассамом, сыном актрисы Кароль Буке, откладывала несколько раз. Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений.
Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня. Жених выбрал классический костюм синего цвета, невеста была в белом платье с открытыми плечами и бриллиантовом колье дома Cartier.
Позже она переоделась в более удобное платье Saint Laurent с бантами.
На свадьбе присутствовал принц Альбер II с супругой и детьми — Шарлин принцессой Габриэллой и принцем Жаком.
Димитрий воспитывает шестилетнюю дочь Дашу, родившуюся в отношениях с русской моделью Машей Новоселовой.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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