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32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж

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Шарлотта Казираги сыграла скромную свадьбу с отцом своего второго ребенка.

32-летняя Шарлотта Казираги — мама двоих детей. От отца своего 5-летнего сына Рафаэля, франко-марокканского актера-комика Гада Эльмалеха, она сбежала, свадьбу с отцом 7-месячного Бальтазара, 36-летним Димитрием Рассамом, сыном актрисы Кароль Буке, откладывала несколько раз. Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений.

Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня. Жених выбрал классический костюм синего цвета, невеста была в белом платье с открытыми плечами и бриллиантовом колье дома Cartier.

Позже она переоделась в более удобное платье Saint Laurent с бантами.

На свадьбе присутствовал принц Альбер II с супругой и детьми — Шарлин принцессой Габриэллой и принцем Жаком.

Димитрий воспитывает шестилетнюю дочь Дашу, родившуюся в отношениях с русской моделью Машей Новоселовой.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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