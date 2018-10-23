31-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына от кинопродюсера

Сегодня утром в Больнице имени принцессы Грейс 31-летняя Шарлотта Казираги стала мамой во второй раз. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на членов семьи.

Отцом сына племянницы князя Монако Альбера II стал ее возлюбленный, 36-летний кинопродюсер Димитрий Рассам. Об отношениях внучки Грейс Келли и сына французской актрисы Кароль Буке СМИ впервые заговорили в марте 2017 года, о помолвке сообщили в марте этого года.

Для принцессы этот ребенок стал вторым: она воспитывает пятилетнего сына Рафаэля, родившегося в в отношениях с актером Гадом Эльмалехом. Для ее возлюбленного — тоже: он воспитывает шестилетнюю дочь Дашу, родившуюся в отношениях с русской моделью Машей Новоселовой.

Фото: globallookpress