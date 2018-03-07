«Оба платья ужасны»: фолловеры раскритиковали Алексу за выбор подвенечных нарядов
29-летняя Алекса готовится к свадьбе с бойфрендом и занимается самым волнительным делом — выбором платья невесты.
Певица и дизайнер ювелирных украшений решила спросить совета у своих подписчиц насчет свадебного платья. Алекса опубликовала подборку снимков, на которых она запечатлена в двух разных нарядах и в разных ракурсах.
«Столько красивых фотографий… Хочется поделиться ими с вами...! Не могу определиться с платьем, вам какое больше понравилось?» — подписала фото звезда.
Вряд ли счастливая невеста ожидала, что вместо комплиментов на нее обрушится град критики. Фолловерам не понравилось ни одно из платьев, которые примерила Алекса. «Они оба ужасны, сними немедленно», «Сашенька, это не ваш стиль», «Обратите внимание на что-то абсолютно другое», — написали девушке комментаторы. А что вы думаете по поводу выбора Алексы?
Фото: Instagram
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