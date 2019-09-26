«Добро пожаловать в этот мир, малышка»: 30-летняя сестра Влада Топалова родила дочь

О том, что Алина Топалова стала мамой, она сама рассказала в Instagram и показала фотографию с крохотной ручкой дочери, которую назвали Теей. «Добро пожаловать в этот мир, маленькая Тея. Мечты сбываются», - написала она. Девочка родилась 22 сентября, но об этом рассказали через несколько дней.
Фото: Instagram
Замуж за избранника, эстонца Томаса Несона Алина успела выйти до родов. Торжество состоялось в конце июля.
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Сегодня ровно #месяц, как мы - #муж и #жена (вчера я даже получила новый #паспорт). Через пару дней после свадьбы моя #мамочка спросила меня «Ну скажи же, что все поменялось?» Я тогда ответила «да, конечно». Но вот я проводила только что мужа в #аэропорт и еду назад и думаю - а что поменялось? Лично у меня все поменялось не с росписью, а с беременностью. #Беременность стала для меня сверхконцентрацией женственности и моего женского начала. Вот уже 8 месяцев, как я медленнее, тише, мягче, нежнее и добрее, чем я думала я способна быть. Вместе с этим я на уровне инстинктов ощутила, что моя #судьба пролегает вот здесь, рядом с этим удивительным человеком. Я научилась договариваться и слушать, вместо того, чтобы убегать. А роспись - это очень #трогательно. Это какое-то #цунами нежности, простого человеческого счастья и «поющего сердца» в нашем безумном, бешеном, довольно агрессивном мире. И как же приятно говорить о нем «мой муж»! Это так мило... И как-то очень романтично. И так же мило то и дело замечать новое #кольцо на своем пальце. Конечно, на деле штамп в паспорте is just that - штамп в паспорте. Тут все правы. Но Боже, какой же это неиссякаемый повод для внутренней теплой, радостной улыбки. Милый, люблю тебя! Какое волшебное начало❤️ #счастье #прекрасноговамдня
Напомним, Алина Топалова владелица event-агентства, которое устраивает свадьбы, в том числе и многих знаменитостей. Так, Алина занималась организацией не только итальянского торжества Влада Топалова и Регины Тодоренко, но и провела свадьбу артистов Большого театра Анны Тихомировой и Артема Овчаренко, а также других известных пар.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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