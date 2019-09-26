«Добро пожаловать в этот мир, малышка»: 30-летняя сестра Влада Топалова родила дочь

О том, что Алина Топалова стала мамой, она сама рассказала в Instagram и показала фотографию с крохотной ручкой дочери, которую назвали Теей. «Добро пожаловать в этот мир, маленькая Тея. Мечты сбываются», - написала она. Девочка родилась 22 сентября, но об этом рассказали через несколько дней.