passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Добро пожаловать в этот мир, малышка»: 30-летняя сестра Влада Топалова родила дочь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Алина Топалова с братом

Фото: Instagram

Молодая мама показала первое фото новорожденной малышки.

О том, что младшая сестра певца Влада Топалова готовится сразу к двум важным событиям – родам и свадьбе, стало известно летом.

О том, что Алина Топалова стала мамой, она сама рассказала в Instagram и показала фотографию с крохотной ручкой дочери, которую назвали Теей. «Добро пожаловать в этот мир, маленькая Тея. Мечты сбываются», - написала она. Девочка родилась 22 сентября, но об этом рассказали через несколько дней.

Фото: Instagram

Замуж за избранника, эстонца Томаса Несона Алина успела выйти до родов. Торжество состоялось в конце июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня ровно #месяц, как мы - #муж и #жена (вчера я даже получила новый #паспорт). Через пару дней после свадьбы моя #мамочка спросила меня «Ну скажи же, что все поменялось?» Я тогда ответила «да, конечно». Но вот я проводила только что мужа в #аэропорт и еду назад и думаю - а что поменялось? Лично у меня все поменялось не с росписью, а с беременностью. #Беременность стала для меня сверхконцентрацией женственности и моего женского начала. Вот уже 8 месяцев, как я медленнее, тише, мягче, нежнее и добрее, чем я думала я способна быть. Вместе с этим я на уровне инстинктов ощутила, что моя #судьба пролегает вот здесь, рядом с этим удивительным человеком. Я научилась договариваться и слушать, вместо того, чтобы убегать. А роспись - это очень #трогательно. Это какое-то #цунами нежности, простого человеческого счастья и «поющего сердца» в нашем безумном, бешеном, довольно агрессивном мире. И как же приятно говорить о нем «мой муж»! Это так мило... И как-то очень романтично. И так же мило то и дело замечать новое #кольцо на своем пальце. Конечно, на деле штамп в паспорте is just that - штамп в паспорте. Тут все правы. Но Боже, какой же это неиссякаемый повод для внутренней теплой, радостной улыбки. Милый, люблю тебя! Какое волшебное начало❤️ #счастье #прекрасноговамдня

Публикация от International Event Planner (@alina_topalova)

Напомним, Алина Топалова владелица event-агентства, которое устраивает свадьбы, в том числе и многих знаменитостей. Так, Алина занималась организацией не только итальянского торжества Влада Топалова и Регины Тодоренко, но и провела свадьбу артистов Большого театра Анны Тихомировой и Артема Овчаренко, а также других известных пар.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!