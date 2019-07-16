Беременная сестра Влада Топалова готовится к свадьбе

«Сегодня ровно #год, как на малюсеньком островке на безумно красивом западном #побережье Норвегии Он встал на одно колено, и я сказала «да». Хотя еще в #мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет.Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что #счастьелюбит тишину, и я свято верю в это», — писала Алина под нежным фото со своим возлюбленным.