Беременная сестра Влада Топалова готовится к свадьбе

Не так давно стало известно, что младшая сестра певца Влада Топалова Алина готовится стать мамой. О грядущем пополнении в семействе event-менеджер сообщила в своем блоге. Известно, что избранник Алины Топаловой — эстонский бизнесмен Томас Несон, однако пара до сих пор не узаконила отношения. На днях в Instagram Stories Алина засветила обручальное кольцо. Вероятно, девушку засыпали поздравлениями, поскольку в блоге появился пост-уточнение: «Предложение было сделано аж в марте 2018-ого! Просто скоро роспись:) Но спасибо вам за поздравления!!!:)».
«Сегодня ровно #год, как на малюсеньком островке на безумно красивом западном #побережье Норвегии Он встал на одно колено, и я сказала «да». Хотя еще в #мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет.Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что #счастьелюбит тишину, и я свято верю в это», — писала Алина под нежным фото со своим возлюбленным.
Стоит отметить, что даже после получения предложения руки и сердца Алина была не готова говорить о личной жизни. «Есть кое-какие перемены, я практически не живу сейчас в России. Я влюбилась, да. Но подробности, я думаю, все узнают чуть позже, когда я буду готова открыто об этом говорить. Счастье любит тишину», — цитировал девушку Peopletalk.
Алина Топалова — известный event-менеджер. В 2016 году команда, с которой работает сестра Влада Топалова, организовывала свадьбу танцоров Большого театра Анны Тихомировой и Артема Овчаренко, а в начале июля в Италии прогремело пышное торжество в честь бракосочетания Влада Топалова и Регины Тодоренко.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!