logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная сестра Влада Топалова готовится к свадьбе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Влад Топалов с сестрой Алиной

Фото: Instagram Влада Топалова
Алина Топалова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью.

Не так давно стало известно, что младшая сестра певца Влада Топалова Алина готовится стать мамой. О грядущем пополнении в семействе event-менеджер сообщила в своем блоге. Известно, что избранник Алины Топаловой — эстонский бизнесмен Томас Несон, однако пара до сих пор не узаконила отношения. На днях в Instagram Stories Алина засветила обручальное кольцо. Вероятно, девушку засыпали поздравлениями, поскольку в блоге появился пост-уточнение: «Предложение было сделано аж в марте 2018-ого! Просто скоро роспись:) Но спасибо вам за поздравления!!!:)».

«Сегодня ровно #год, как на малюсеньком островке на безумно красивом западном #побережье Норвегии Он встал на одно колено, и я сказала «да». Хотя еще в #мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет.Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что #счастьелюбит тишину, и я свято верю в это», — писала Алина под нежным фото со своим возлюбленным.

Стоит отметить, что даже после получения предложения руки и сердца Алина была не готова говорить о личной жизни. «Есть кое-какие перемены, я практически не живу сейчас в России. Я влюбилась, да. Но подробности, я думаю, все узнают чуть позже, когда я буду готова открыто об этом говорить. Счастье любит тишину», — цитировал девушку Peopletalk.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Алина Топалова — известный event-менеджер. В 2016 году команда, с которой работает сестра Влада Топалова, организовывала свадьбу танцоров Большого театра Анны Тихомировой и Артема Овчаренко, а в начале июля в Италии прогремело пышное торжество в честь бракосочетания Влада Топалова и Регины Тодоренко.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!