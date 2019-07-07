Сестра Влада Топалова готовится стать мамой

Стоит отметить, что агентство Алины Топаловой также занималось организацией Baby Shower-девичника для Регины Тодоренко. «Это был невероятный день!!! Встретиться с Подругами — это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет. Вот она мать — ПРИРОДА) Думаю, девочки, которые занимаются духовными практиками, поймут меня», — писала телеведущая под нежными фотоснимками с мероприятия.