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Сестра Влада Топалова готовится стать мамой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алина и Влад Топаловы

Фото: Instagram Алины Топаловой
Алина Топалова сообщила об «интересном положении».

Несколько дней назад в Италии прогремело пышное торжество в честь бракосочетания телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Организацией мероприятия занималась родная сестра музыканта, 30-летняя Алина Топалова. Свадьба Влада и Регины стала первым проектом Алины, проведенным зарубежом. Event-менеджер поблагодарила в Instagram всех причастных к созданию сказки для молодоженов и рассказала о грядущих переменах в жизни: «Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот #год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет - открывать еще одну главу своей жизни».

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Стоит отметить, что агентство Алины Топаловой также занималось организацией Baby Shower-девичника для Регины Тодоренко. «Это был невероятный день!!! Встретиться с Подругами — это так прекрасно, даже если собираемся мы всего лишь раз в год. С недавних пор я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью восполняет все пробелы, наполняет силой и оживляет. Вот она мать — ПРИРОДА) Думаю, девочки, которые занимаются духовными практиками, поймут меня», — писала телеведущая под нежными фотоснимками с мероприятия.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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