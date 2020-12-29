29-летняя Эмма Робертс родила первенца

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд стали родителями. 27 декабря у них родился сын, которого назвали Родс.

Эмма и Гаррет встречаются чуть больше года. До этого у племянницы Джулии Робертс был продолжительный роман с коллегой Эваном Питерсом. Хедлунд в течение четырех лет встречался с Кирстен Данст, но в 2016-м они расстались.

О своей беременности Робертс рассказала, когда срок был уже внушительным, а изменившаяся фигура намекала на скорые роды. Находясь в положении Эмма появилась на обложке журнала Cosmopolitan и откровенно рассказала о долгой борьбе с бесплодием.

«Когда я узнала о своих проблемах, была в шоке, — делилась актриса. — В подростковом возрасте у меня появился эндометриоз, но диагноз не поставили». Эмма в надежде стать однажды матерью даже заморозила яйцеклетки. Но в итоге не воспользовалась достижениями современной медицины — забеременела самостоятельно. «Я слишком увлеклась изучением этого вопроса, зациклилась. А позже просто отпустила эту проблему», — делилась она.

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