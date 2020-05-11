Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу заразившихся коронавирусом

В этот понедельник, 11 мая, Россия впервые поднялась на третье место по числу заразившихся коронавирусом, сообщает информационное агенство ТАСС. С количеством заразившихся в 221 344 человека она составила компанию Испании (227 436 случаев) и Соединенным Штатам Америки (1 367 568 инфицированных).

После публикации данных по Великобритании и Италии наша страна вновь спустилась на четвертое место, но разрыв минимален — 223 060 у Великобритании против «наших» 221 344.

Ситуация с количеством зараженных коронавирусом по стране неравномерна. Так, 33 регионам России сегодня разрешили снимать ограничения, а 11 из них могут выйти сразу на второй этап, передает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. По ее словам, коэффициент распространения коронавируса сильно различается в регионах.

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