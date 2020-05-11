Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и рассказал о новых выплатах пострадавшим от пандемии семьям
В понедельник, 11 мая, Владимир Путин вышел в эфир с обращением к населению страны. Он сообщил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая, а также посвятил часть
«Если семья лишается привычного ей дохода, ей приходится тяжело», — сообщил Владимир Владимирович.
Президент предложил в 2 раза повысить минимальную выплату по уходу за детьми, таким образом она составит 6751 рублей.
Владимир Путин распорядился расширить критерии для семей, которые могут с апреля по июнь получать по 5 тысяч на ребенка — ранее эта возможность была предоставлена только для семей, имеющих право на материальный капитал. По 3 тысячи на ребенка получат семьи, где родители потеряли работу.
С 1 июня семьи смогут получить разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до 16-летнего возраста.
«Условие сейчас должно быть одно — помощь должны получать все, кто в ней нуждается», — сказал Путин.
«Все должны знать свои права, а органы власти — их обеспечивать», — подчеркнул он.
Фото и видео: Instagram
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