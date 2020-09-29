Утонувшую в бассейне 32-летнюю дочь Владимира Конкина могли отравить или утопить

Вскрытие тела Софии Конкиной не подтвердило, что она погибла из-за несчастного случая, пишет «МК» со ссылкой на источник в окружении артиста. Якобы дочь знаменитого актера находилась под воздействием алкоголя и снотворного, которое вместе со спиртным может привести к инсульту, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». «Возможно, ее кто-то попытался утопить в бассейне, потому что записи с камер именно этого дня уничтожены, изъяты все сервера. Это мне подтвердили в следственных органах. Сейчас они изучают все, что может быть повреждено или намеренно удалено с целью сокрытия доказательств по уголовному делу. И второй момент — версия с отравлением. Человек не хотел умирать, и никакие финансовые проблемы не могли бы привести к этому. У нее все было великолепно и в личной жизни. Это не несчастный случай, а либо намеренное утопление, либо намеренное отравление», — цитирует адвоката семьи Юлия Нитченко «РЕН ТВ».

Напомним, что 24 сентября стало известно о трагической гибели 32-летней дочери звезды советского кино Владимира Конкина. София отправилась в фитнес-клуб, но оттуда уже не вернулась. Сутки близкие не находили места, и только на следующий день — 23 сентября — им сообщили, что девушка находится в Боткинской больнице после утопления. Врачи сутки боролись за жизнь дочери Владимира Конкина, но она скончалась от отказа почек.