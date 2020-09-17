25-летняя супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой

Джиджи и Малик объявили о том, что станут родителями в апреле. После этого модель старалась не привлекать внимание общественности к своей беременности. Она не публиковала фото и видео с округлившимся животом, не давала советы будущим мамам, одним словом, ушла в тень.

Незадолго до родов она объяснила свою позицию так: «В мире есть более важные вещи, чем мой живот». И лишь за несколько недель до родов Хадид снялась в фотосессии и опубликовала несколько кадров в социальной сети.

Зейн Малик и Джиджи Хадид познакомились в 2015 году, уже через год музыкант сделал любимой предложение, но после помолвку они разорвали и расстались. О возобновлении их романа стало известно в начале 2020 года, а вскоре они уже ждали малыша.

До Зейна Джиджи встречалась с Джо Джонасом и Коди Симпсоном, а у Малика был роман с певицей Перри Эдвардс.