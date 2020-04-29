Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик впервые станут родителями

25-летняя супермодель Джиджи Хадид и ее 27-летний бойфренд Зейн Малик ждут первенца, об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на окружение пары. Джиджи находится на 20-й неделе беременности.

Зейн и Джиджи счастливы, что у них родится малыш. Радостную новость они сразу же рассказали своим семьям.