Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик впервые станут родителями
Фото: East News
25-летняя супермодель Джиджи Хадид и ее 27-летний бойфренд Зейн Малик ждут первенца, об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на окружение пары. Джиджи находится на 20-й неделе беременности.
Зейн и Джиджи счастливы, что у них родится малыш. Радостную новость они сразу же рассказали своим семьям.
Зейн и Джиджи познакомились в 2015 году. Однако не всегда их отношения были гладкими: в 2016-м музыкант сделал любимой предложение, но два года спустя они расстались. О том, что они снова вместе стало известно в январе текущего года.
До Зейна Джиджи встречалась с Джо Джонасом и Коди Симпсоном. А Малик состоял в отношениях с певицей Перри Эдвардс.
Фото и видео: Instagram, East News
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