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Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик впервые станут родителями

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Джиджи Хадид и Зейн Малик

Фото: East News

Срок беременности уже немалый, и ребенок родится через несколько месяцев.
Джиджи и Белла Хадид, Зейн Малик

25-летняя супермодель Джиджи Хадид и ее 27-летний бойфренд Зейн Малик ждут первенца, об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на окружение пары. Джиджи находится на 20-й неделе беременности.

Зейн и Джиджи счастливы, что у них родится малыш. Радостную новость они сразу же рассказали своим семьям.

Зейн и Джиджи познакомились в 2015 году. Однако не всегда их отношения были гладкими: в 2016-м музыкант сделал любимой предложение, но два года спустя они расстались. О том, что они снова вместе стало известно в январе текущего года.

До Зейна Джиджи встречалась с Джо Джонасом и Коди Симпсоном. А Малик состоял в отношениях с певицей Перри Эдвардс.

Фото и видео: Instagram, East News

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