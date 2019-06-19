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25-летняя Милана Тюльпанова рассказала о неуважении к себе и неудачах с мужчинами

Милана Тюльпанова уверена: ее личная и семейная жизнь не складывались из-за проблем с восприятием себя.

«Вы спрашивали, смогла ли я простить себя за допущенное мною же самой неуважительное отношение к себе. Постараюсь быть максимально откровенной, возможно, многие примут это за слабость, тем не менее, кому-то, точно знаю, будет полезен мой опыт. Я всегда росла скромным и воспитанным ребенком и на формирование меня как личности, безусловно, повлияла фигура папы, он был авторитарный человек. Так что можно, думаю, сказать, что я была даже в чем-то немного "забитой", слишком правильной, вернее. Мне всегда хотелось доказать и заслужить любовь, поэтому я хорошо училась, старалась не расстраивать родителей, помогать с младшим братом — в общем делала все, что делают "правильные" дети. И сейчас я думаю, что, в какой-то степени, меня это и сформировало, как человека, привыкшего заслуживать любовь, а не получать ее просто так. По крайней мере,корни растут откуда-то оттуда», — размышляет бывшая жена Александра Кержакова.

«Будучи в браке, я неосознанно продолжала применять эту модель отношений и в нем, а именно старалась заслужить одобрения и любви, не понимая тогда, что любовь "за что-то" это просто фигня, а никакая не любовь. Человек, находящийся с тобой в отношениях, рано или поздно по-любому начнет это понимать, и, скорее всего, пользоваться. Нарушая твои границы, ставя ограничения, делая твою жизнь удобной ему, но никак не тебе. А ты будешь прогибаться именно потому, что так тебе кажется, ты делаешь все для того, чтобы тебя любили. В общем и целом, мне не стыдно за саму себя и за то, какое отношение я допускала по отношению к себе, да и прощать мне себя не за что. Так на тот момент я понимала любовь», — пояснила она.

«Возможно, этот опыт и нужен был мне для того, чтобы понять — любовь с присмыканием не имеет ничего общего. Сегодня для меня "любовь" — это два самодостаточных человека, не нарушающие ничьих границ, находящиеся вместе просто потому, что вместе им хорошо, и ни по какой другой причине, финансовой ли, потому что связывают дети, а исключительно потому, что с этим человеком ты чувствуешь себя лучше, чувствуешь, что живешь», — подытожила Милана.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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