Звонил родным и говорил, где находится: тело 90-летнего грибника нашли спустя пять дней

Под Петербургом найдено тело 90-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. Он даже выходил на связь с родными, но так и не нашелся живым. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, тело пожилого мужчины нашли во Всеволожском районе Ленобласти. 90-летний грибник пропал в районе СНТ «Колос». Сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшего нашли погибшим на пятый сутки, 10 сентября. В поисках участвовали спасатели и из других отрядов.

Отмечается, что грибник ушел в лес утром 5 сентября. Через полтора часа он позвонил родственникам и сообщил, что нашел много грибов, но не может найти дорогу обратно. По телефону он рассказал о просеке и линии электропередачи. Похожее место, о котором говорил мужчина, было найдено, но пенсионера там не было.

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