В Подмосковье педофил напал на братьев, угрожая убить их мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, ЧП произошло 8 сентября в постройке на участке дома в Луховицах. Жертвами извращенца стали двое родных братьев шести и семи лет.

В настоящий момент подозреваемого задержали, им оказался уроженец Коломны, который не имеет работы и ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Красноярске педофил напал на восьмилетнюю девочку в подъезде. Позднее местные жители рассказали, что злоумышленник также приставал и к другим детям. В настоящий момент неизвестно, удалось ли сотрудникам полиции задержать мужчину.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге парень изнасиловал 12-летнюю дочь иностранки, угрожая ножом. Сейчас возбуждено уголовное дело.