«В голову прилетел кирпич»: пострадавшая от атаки БПЛА жительница Раменского рассказала о смерти подруги

Пострадавшая от атаки БПЛА жительница Раменского рассказала, как ее знакомая умерла от сильного удара кирпича, который прилетел ей прямо в голову. Жуткой историей она поделилась с mk.ru.

По данным источника, все произошло с жительницами квартиры на 12 этаже дома на Спортивном проезде. Там были две женщины – 36-летняя собеседница издания и ее 45-летняя знакомая по имени Зинаида. Она находилась ближе к окну, когда прогремел взрыв. Все случилось в 4 утра.

«Разбились стекла, начался пожар. Я проснулась и с ужасом посмотрела на Зину, так как она была без сознания. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти, поэтому побежала выламывать двери, которые были заблокированы», – поделилась женщина.

Она 20 минут пыталась открыть дверь, а после убежала от огня. Спасатели вывели ее на улицу, а после врачи на скорой привезли в больницу. По ее словам, она надышалась пылью и дымом. Кроме того, у женщины механические повреждения на лбу.

«Врачи сделали КТ, сказали, что все хорошо и можно ехать домой», – добавила она.

Другой пострадавший из-за атаки БПЛА в Раменском рассказал, что проснулся от прилета дрона в комнату. В беседе с 360.ru мужчина сказал, что не спал с двух часов ночи из-за взрывов.

«После того, как все утихло, решили отдохнуть. Снова проснулись уже от громкого хлопка в соседней комнате. В квартире разбиты все окна и разрушена межкомнатная стена. Нас с супругой осыпало осколками», — отметил он.

Пострадавший признался, что сейчас проходит лечение в одной из больниц. Он пояснил, что помощь оказывают медицинские работники из разных областей и «без помощи психиатра не обошлось».

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