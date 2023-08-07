Звездный хореограф Жасмин и Влада Топалова пострадала в ДТП с Ладой Дэнс

Спутницей Лады Дэнс, которая вместе с певицей попала в автомобильную аварию в минувшую субботу, 5 августа, оказалась хореограф Елена Романова. Она занимается театральными постановками и сотрудничала с такими звездами, как Жасмин и Влад Топалов, пишет mk.ru.

По данным СМИ, в результате ДТП женщина получила серьезную травму головы, однако по какой-то причине не попала в больницу. В машине певицы Романова оказалась неслучайно. Известно, что звездный хореограф помогала Дэнс организовывать различные шоу. В этот злополучный раз она возвращалась вместе с исполнительницей с гастрольного выступления.

Хореограф сидела на заднем сиденье, как и певица. Тоже, как и Дэнс, она была пристегнута. Однако избежать получения травмы не удалось.

Ранее стали известный подробности аварии с участием звезды. ДТП произошло на трассе М-2 в Подольске. Дэнс ехала на пассажирском сиденье такси. Всего столкнулись три машины. Помимо исполнительницы, в результате случившегося пострадали еще четыре человека. У одного из них, по предварительным данным, перелом позвоночника поясничного отдела. Так как авария оказалась серьезной, а состояние певицы вызывало опасения, то было принято решение госпитализировать последнюю с помощью вертолета медицинских служб.

По последней информации, которую предоставил директор певицы, известно, что она находится в тяжелом состоянии. Звездной пациентке запрещено с кем-либо разговаривать. Предполагается, что исполнительнице придется провести в медучреждении минимум месяц, чтобы рассчитывать на положительную динамику.