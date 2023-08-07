«Не может разговаривать»: подробности тяжелого состояния попавшей в ДТП Лады Дэнс

Директор певицы Лады Дэнс рассказал о ее самочувствии после ДТП в Подмосковье. Сергей Пудовкин отметил, что сейчас артистке запрещено разговаривать с кем-либо, и она находится в тяжелом состоянии. В медицинском учреждении звездная пациентка, по данным Телеграм-канала Mash, пробудет минимум месяц.

В беседе с mk.ru, представитель пострадавшей вокалистки заявил, что врачи делают все возможное, чтобы помочь Ладе, но пока информации об улучшениях не поступало. Не исключено, что в ближайшее время удастся получить фото Дэнс из больницы.

«Лада пока не может разговаривать, врачи не разрешают, надеюсь завтра поговорить, врачи делают все возможное для улучшения ее состояния», - поделился Пудовкин.

Напомним, что Лада Дэнс попала в аварию в минувшие выходные, возвращаясь на такси с корпоратива. Певицу экстренно доставили в больницу на вертолете. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также повреждение позвоночника. Кроме артистки, пострадала и ее ближайшая подруга. Сейчас она уже находится в сознании.

Также, по предварительным данным, водитель такси мог перед работой принимать запрещенные препараты. Следы наркотических веществ в его крови были обнаружены на диагностике. Эта информация будет проверяться.

Ранее директор Лады Дэнс сообщил о намерении подать в суд на транспортную компанию после произошедшей аварии.