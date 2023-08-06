Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП: новые подробности

53-летняя певица Лада Волкова (Лада Дэнс) попала в аварию на трассе М-2 в Подольске. Знакомая артистки Мария рассказала о состоянии здоровья звезды.

По ее словам, она была рядом с Ладой Дэнс во время ДТП. Врачи диагностировали у певицы черепно-мозговую травму. О подробностях случившегося и кто был виноват, Мария рассказать не смогла, поскольку сама не все помнит, передает Пятый канал.

Известно, что на дороге столкнулись три машины, при этом Лада Дэнс была в такси. Четыре человека пострадали, но, по некоторым данным, у одного из них перелом позвоночника поясничного отдела.

Концертный директор певицы Сергей Пудовкин объяснял, что Лада Дэнс ехала после корпоративного выступления. ДТП было серьезным, поэтому знаменитость эвакуировали на вертолете медицинской службы.

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