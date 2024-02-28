Звезде «Дома-2» сломали челюсть во время драки в Москве

37-летнего бывшего участника «Дома-2» Дениса Мокроусова жестоко избили в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

26 февраля 2024 года между Денисом и 34-летним мужчиной произошел скандал в квартире на улице Кастанаевская. Постепенно словесный конфликт перерос в драку, во время которой Денис получил телесные повреждения. Осмотрев потерпевшего, врачи приняли решение о госпитализации. У экс-участника «Дома-2» обнаружили перелом челюсти со смещением, а также перелом в области лба.

По информации источника, потерпевший написал заявление в полицию. Злоумышленника удалось задержать.

Ранее сообщалось о том, что участника «Дома-2» Александра Гобозова приговорили к тюремному сроку за избиение девушки. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что в Страсбурге неизвестный напал на депутата Европарламента Алессандру Муссолини,