Избили костылем: на внучку итальянского диктатора Муссолини напали на улице

В Страсбурге неизвестный напал на депутата Европарламента Алессандру Муссолини, внучку известного диктатора Бенито Муссолини. Он ударил 62-летнюю женщину костылем.

Как пояснила Алессандра, все произошло на улице, 26 февраля. Ее узнал говоривший по-итальянски мужчина в возрасте около 40 лет. Он оскорбил Муссолини, ударив ее по спине и плечам предметом, похожим на костыль, пишет Euronews.

После совершенного избиения он поспешил скрыться с места происшествия. Сотрудники депутата не успели ее защитить.

Муссолини призналась, что после нападения у нее болит глаз. Но самое неприятное — это горечь, которая осталась в душе женщины, говорит Алессандра. Она пояснила, что данная ситуация никак не связана с политикой.

Внучка политика заявила, что не планирует выдвигать обвинения в адрес нападавшего.

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