Участника «Дома-2» Александра Гобозова приговорили к тюремному сроку за избиение девушки

Пятигорский городской суд вынес приговор участнику «Дома-2» Александру Гобозову. Ему назначили 1,5 года тюрьмы.

Об этом сообщает StarHit со ссылкой на адвоката Магамеда Исмаилова.

41-летнего Гобозова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Адвокат намерен обжаловать приговор, он считает решение несправедливым.

В октябре 2023 года сообщалось, что Гобозов, якобы, подвергался вымогательствам: некто через посредницу требовал у него деньги. Мужчина просил дать контакт вымогателя, но не получив его, ударил девушку несколько раз. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Несколько месяцев Гобозов находился под домашним арестом

Напомним, Гобозова знают как участника «Дома-2». Он был женат на Алиане Устиенко, у пары растет сын. Недавно Гобозов женился на юристе, на момент происшествия жена была беременна.