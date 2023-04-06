Злоупотребляющую алкоголем москвичку насмерть придавило шкафом в собственной квартире

В московской квартире на улице Каргопольской был обнаружен труп 44-летней женщины. Тело находилось под шкафом. Об этом стало известно изданию mk.ru.

Мертвую россиянку обнаружил ее приятель, который пришел к ней домой. По информации источника, в коридоре на женщину упал шкаф и сдавил ей шею. В итоге она скончалась от асфиксии. Спасти москвичку уже не удалось.

Подробностей инцидента пока все еще немного. Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент известно, что погибшая под мебелью неоднократно была замечена в состоянии алкогольного опьянения, да и в принципе она при жизни злоупотребляла спиртным.

Ранее появилась информация о ссоре двух приятельниц в Санкт-Петербурге, в результате которой одна из них оказалась в больнице. Выяснилось, что во время конфликта девушка набросилась на подругу и сильно укусила ее за грудь. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у петербурженки ссадины и гематомы правой молочной железы.

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