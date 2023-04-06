Вызвали скорую: девушка пострадала от укуса в грудь во время конфликта в Петербурге

В Санкт-Петербурге молодая жительница получила сильный укус в грудь от своей приятельницы и обратилась к врачам. О подробностях необычного инцидента сообщает Neva.Today.

По данным издания, все произошло вечером во вторник, 4 апреля в Красносельском районе. 19-летняя девушка рассказала, что поссорилась со своей знакомой, которая во время конфликта набросилась на нее и укусила за молочную железу. После случившегося в квартиру вызвали скорую помощь.

Врачи осмотрели потерпевшую и диагностировали ей ссадины и гематомы правой груди. Девушку уже отпустили восстанавливаться домой. Отмечается, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали о том, как мужчины в костюмах ангелов подрались с прохожим в Сочи. Драка произошла на Навагинской улице. В пресс-службе регионального отделения МВД отметили, что «ангелы» написали заявление 4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего.

«Заявители пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента», – отмечается в сообщении.

Драка попала на видео. На кадрах видно, как стоят двое мужчин в костюмах ангелов, мимо проходит прохожий, сначала идет словесная перепалка, а потом один из ангелов сбрасывает крылья и начинается драка. В конце подбегают прохожие и предпринимают попытки разнять дерущихся.