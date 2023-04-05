Разбили голову: в Сочи во время драки пострадала российская фристайлистка Мария Доброва

Российской спортсменке Марии Добровой разбили голову в отеле в Сочи. Девушка является членом сборной России по ски-кроссу. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Mash Кубань.

По данным источника, девушка познакомилась с молодым человеком на склоне, а потом подружилась с его знакомыми. Они отправились в отель, в котором жила спортсменка. В полночь на ресепшене раздался звонок от Марии, которая просила о помощи.

Сообщается, что компания переругалась, двое ушли сразу. А девушка осталась с парнем наедине. Сотрудники отеля поднялись к девушке в номер и обнаружили ее с разбитой головой. Пострадавшая и ее спутник были так пьяны, что не смогли рассказать о случившемся.

«Они попросту ушли на улицу. Там ждала отвалившаяся часть компании, и драка продолжалась, пока Маша не оказалась на земле», – отмечает источник.

Тогда администратор решил вызвать полицию и скорую помощь.

Чуть позже появилась информация, что Доброву избил 26-летний лыжник Артем Набиулин. Спортсменка была госпитализирована в больницу с сильным ушибом переносицы. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Ранее мы писали о том, как мужчины в костюмах ангелов подрались с прохожим на улице в Сочи. Перед потасовкой один из ангелов сбросил крылья.