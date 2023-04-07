Жжение рук и тошнота: 10 школьников США экстренно госпитализированы из-за острой жвачки

10 школьников США экстренно госпитализированы из-за острой жвачки. Об инциденте сообщает издание Lenta.Ru со ссылкой на телеканал Western Mass News.

Как выяснилось, ситуация произошла в штате Массачусетс. Тогда один из школьников принес в образовательное учреждение острую жвачку для участия в челлендже социальной сети. 10 детей надули из нее пузырь, а после стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия. Они ощутили тошноту, рвоту, жжение и покраснение рук. Потерпевших увезли в больницу.

К слову, острота жевательной резинки составляет 16 миллионов по шкале Сковилла. Местные СМИ уточнили: неприятные ощущения от такой жвачки сравнимы с тем, если бы человеку в рот попало содержимое перцового балончика.

Сейчас в школе проводится расследование и выяснение всех обстоятельств.

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