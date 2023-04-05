Спасатели Ижевска вызволили девятилетнюю девочку, застрявшую между стволов деревьев. Об этом сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу региона.

Инцидент произошел в местном сквере. Прохожие заметили, как на одном дереве и на высоте двух метров застрял ребенок. Вот почему они незамедлительно вызвали бригаду спасателей.

Прибыв на место происшествия, эксперты обнаружили девочку в испуганном состоянии. Дело в том, что ее нога застряла между стволов и не могла самостоятельно освободиться. Чтобы не травмировать конечность, потерпевшую сняли с дерева при помощи специального оборудования. После этого ребенка тщательно осмотрели медицинские сотрудники. К счастью, вреда для здоровья и угрозы для жизни они не обнаружили.

Ранее мы писали о школьнице из Нижнего Тагила, которая лишилась ноги, сбегая из квартиры по канату из простыней. Происшествие произошло из-за того, что родители запретили девочке выходить на прогулку с друзьями, и это крайне ее не устроило. Именно поэтому она соорудила специальный канат и попыталась покинуть дом оригинальным путем. Правда, к сожалению, история имеет печальный конец. Подробности смотрите здесь.

Также сообщалось о мальчике из Нижегородской области. Ребенок катался на велосипеде и угодил в яму с грунтом, в которой едва не утонул. Чем закончилось происшествие — узнаете в этой статье.