Школьница из Нижнего Тагила лишилась ноги, сбегая из квартиры по канату из простыней. Об инциденте сообщает издание kp.ru.

Ситуация произошла около шести вечера 3 апреля. Тогда родители запретили девочке выходить на улицу, поэтому она решила сбежать из квартиры, соорудив канат из простыней и пододеяльников. К несчастью, ребенок не рассчитал свои силы и сорвался с пятого этажа. В результате этого школьница получила серьезные увечья. Кроме того, при падении она ударилась об урну одного из магазинов, работавших в этом доме. Удар был настолько сильным, что ей оторвало ногу.

Сейчас медицинские сотрудники отчаянно борются за жизнь девочки, а правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

«Вокруг было много крови. Я посмотрела вверх, а там простыни болтаются, спускаясь буквально до второго этажа, то есть их даже до земли не хватало», — сообщают очевидцы трагедии.

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