Журналист Красовский попал в больницу с отравлением
Российского журналиста Антона Красовского госпитализировали с отравлением.
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Журналиста Антона Красовского увезли в больницу с симптомами отравления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В начале недели журналисту скрутило живот. Красовского начало тошнить, и в итоге он потерял сознание.
Сейчас Антон находится в больнице. Он отметил, что постепенно начал приходить в себя и поблагодарил людей за поддержку.
«Ну, а так в целом у меня тут своя „голая вечеринка“», — пошутил журналист про вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.
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