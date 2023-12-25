Журналист Красовский попал в больницу с отравлением

Журналиста Антона Красовского увезли в больницу с симптомами отравления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В начале недели журналисту скрутило живот. Красовского начало тошнить, и в итоге он потерял сознание.

Сейчас Антон находится в больнице. Он отметил, что постепенно начал приходить в себя и поблагодарил людей за поддержку.

«Ну, а так в целом у меня тут своя „голая вечеринка“», — пошутил журналист про вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.

Ранее 70-летнего композитора Юрия Красавина госпитализировали с переломом лодыжки. Подробности смотрите в этой статье.

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