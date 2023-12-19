SHOT: звезду «Елок» Елену Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости

Звезду «Елок» Елену Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Отмечается, что воспаление брюшной полости могло привести к летальному исходу. После проведенной операции состояние Елены улучшилось: у нее прошли болевые ощущения, и спала температура. Известно, что звезду «Елок» уже выписали из больницы.

Напомним, что Елена — ведущая актриса театра «Современник». Также она стала известна благодаря съемкам в фильмах «Елки», «Вне игры», «Ласточкино гнездо».

На данный момент Елена никак не комментировала новость о госпитализации.

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