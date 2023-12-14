Mash: 70-летнего композитора Юрия Красавина госпитализировали с переломом лодыжки

70-летнего композитора Юрия Красавина госпитализировали с переломом лодыжки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, музыкант находился рядом с отелем на Петровке. Возвращаясь в номер, он поскользнулся и получил травму. Сотрудники заведения вызвали ему скорую помощь. Осмотрев композитора, врачи выявили у него перелом лодыжки и экстренно госпитализировали.

На данный момент ни Юрий, ни его представители никак не комментировали сообщение СМИ.

Ранее мы писали о том, что 77-летняя звезда «Афони» Нина Маслова получила травму после падения на улице. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 74-летний актер сериала «Солдаты» Борис Щербаков победил рак. В феврале 2023 года у Щербакова выявили злокачественную опухоль в почке.