Живущий в «Алых парусах» Сергей Жорин узнал по фото предполагаемого подрывника. Об этом сообщает aif.ru.

В начале 2025 года в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, в результате которого погиб Армен Саркисян и несколько людей получили ранения. Адвокат Сергей Жорин, проживающий в ЖК, узнал по фото вероятного злоумышленника.

«Сложно сказать. С одной стороны, не могу сказать, что знаю его или видел. Но с другой - лицо знакомое», — высказался Сергей.

Предполагаемым подрывником оказался выходец из Армении. Он несколько дней находился в гостинице, а затем переехал в квартиру в том же подъезде, где жил Армен.

Ранее Сергей Жорин дал интервью сайту «Страсти». Адвокат рассказал о работе со звездами и поражениях в суде.

Также сообщалось, что взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина.