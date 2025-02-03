Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в момент взрыва адвокат не находился дома: он уехал на работу. Сергей не знал Армена Саркисяна, который пострадал во время покушения. Также Жорин заявил, что не был в квартире после ЧП и не может оценить масштабов возможных повреждений.

Ранее сообщалось, что Армен Саркисян находится в коме после потери ноги при взрыве в ЖК «Алые паруса». По информации СМИ, у потерпевшего черепно-мозговая травма, контузия и ожоги. Подробности читайте в этой новости.

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